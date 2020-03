Itzehoe (ots) - Es geht abwärts - und zwar rasant. Das Corona-Virus hat zu einem Absturz an den Börsen geführt, der womöglich noch weitergeht. Also verkaufen, so schnell wie möglich? Bloß nicht, sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). "Panik ist ein schlechter Ratgeber, im echten Leben ebenso wie an der Börse." Was jetzt helfe, seien Gelassenheit und eine langfristige Perspektive.Lange schien die Börse gegen das Corona-Virus immun zu sein, unbeeindruckt vom Ausbruch in China waren die Kurse bis weit in den Februar hinein auf Rekordjagd. Doch jetzt habe das Virus nicht nur die Medien infiziert, sondern auch Dow-Jones- und Dax-Index, sagt Wiechmann. Wichtig sei eine nüchterne Analyse: Jedes einzelne Opfer sei schlimm, aber die bislang zu erwartende Zahl der Toten weltweit liege deutlich unter der Opferzahl der Grippesaison 2017/18 in Deutschland - und die sei kaum beachtet worden. "Das eigentliche Problem am Corona-Virus geht daher möglicherweise weniger vom Virus selbst aus als vielmehr von unserer Reaktion darauf", so Wiechmann.Wirtschaft und Börse hätten auch die schwersten Seuchen überstanden, wie der Blick in die Geschichte zeige. Die aktuellen panischen Reaktionen mit Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft seien allerdings neu; daher lasse sich nicht vorhersagen, wie sich die Börse entwickeln werde, betont der IAC-Geschäftsführer. Sicher sei aber mit Blick auf die kommenden Jahre: "In dem Maße, wie die Sorgen mittelfristig verblassen, wird auch der aktuelle Kursabschlag an der Börse wieder aufgeholt werden."Einmal mehr schlage also die Stunde besonnener Langfrist-Investoren, sagt Wiechmann. Deshalb kann er Super-Investor Warren Buffett nur zustimmen. "Erschreckend" hatte dieser das Corona-Virus genannt. "Es sollte aber nicht das beeinflussen, was man am Aktienmarkt macht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas zu kaufen, das Ihnen gefällt, und es noch günstiger kaufen können, haben Sie Glück."Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118553/4534826