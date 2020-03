Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eine Gruppe hochrangiger Ökonomen hat sich kritisch zu mehreren derzeit verfolgten Initiativen im Steuerrecht geäußert. So bezeichneten die Experten der European Economic Advisory Group at CESifo (EEAG) die momentan diskutierten Pläne für eine internationale Neuverteilung von Besteuerungsrechten als "unnötig komplex" und wiesen das Vorhaben zurück, länderbezogene Steuerberichte von Unternehmen öffentlich zugänglich zu machen.

Mit Blick auf die Neuordnung der Besteuerungsrechte, über die derzeit bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verhandelt wird, kritisierten die Ökonomen eine vorgesehene Unterscheidung in gewöhnliche und darüber hinausgehende Gewinne. Diese Komplexität berge das Risiko, "neue Steuerumgehungsgelegenheiten" zu schaffen und neue Konflikte über die Besteuerungsrechte zwischen den Ländern zu entfachen. Zudem sprachen sich die Volkswirte für eine Verbreiterung der Basis bei der Erbschaftsteuer aus, indem Ausnahmen abgebaut würden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte erst am vergangenen Wochenende bei seinen Amtskollegen aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) für eine neue Steuerarchitektur bis Jahresende geworben. Dazu soll nach deutscher Ansicht sowohl eine Vereinbarung über eine globale Mindestbesteuerung als auch eine Lösung für die Neuzuordnung von Besteuerungsrechten gehören, damit auch Digitalkonzerne angemessen Steuern zahlen. Eine geplante Einigung bis Jahresende ist allerdings aufgrund von Vorbehalten der USA ungewiss.

Scholz hofft auf Durchbruch in Berlin

Die OECD hatte Ende Januar eine Grundsatzeinigung erreicht, um mit einem "vereinheitlichten Ansatz" unter 137 Staaten an einer neuen Steuerarchitektur zu arbeiten und Vermeidungsstrategien ebenso zu bekämpfen wie Herausforderungen der Digitalisierung. Verhandelt werden die beiden "Säulen" einer Mindestbesteuerung und einer Neuzuordnung von Besteuerungsrechten. Scholz hofft auf einen Durchbruch bei einer Ministerkonferenz der 137 Staaten Anfang Juli in Berlin.

Die Ökonomen bemängelten in dem Bericht zudem "einen Mangel an Klarheit" über das Ausmaß der Gewinnverlagerung und Steuerumgehung durch multinationale Firmen. Daten, die im Rahmen der länderspezifischen Berichte der Unternehmen gesammelt würden, könnten die Informationsbasis zwar verbessern. "Pläne in der Europäischen Union, diese Daten öffentlich zu machen, sind schädlich", hoben sie aber hervor. Dies würde Fehlinterpretationen schüren und einen Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen bedeuten. Die Daten sollten aber Forschern anonymisiert zur Analyse vorgelegt werden, und die EU solle einen regelmäßigen Bericht dazu verfassen.

Die EEAG besteht aus sieben Ökonomen, den Vorsitz führt derzeit Harold James von der Universität Princeton. Auch der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, und der Züricher Ökonom Jan-Egbert Sturm gehören der Gruppe an. In dem Bericht analysierten die Experten den Zusammenhang zwischen Besteuerung und Mobilität. Sie betonten, als Hauptquelle der öffentlichen Einnahmen wirkten sich Steuern unter anderem auf das individuelle Arbeitseinkommen, die Einkommensströme der Unternehmen, Kapitalmärkte, Handel und Konsum aus.

