BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sich in der EU für schärfere Umweltvorgaben in der Digitalwirtschaft einsetzen. Dazu legte sie in Berlin eine umweltpolitische Digitalagenda mit mehr als 70 Maßnahmen vor. Unter anderem sollen Rechenzentren effizienter, der Energiebedarf reduziert und klimaschonende Innovationen gefördert werden.

Schulze verwies auf Prognosen, wonach der CO2-Ausstoß des Internets bereits 2025 den des weltweiten Autoverkehrs übertreffen könne. "Ungesteuert wird die Digitalisierung zum Brandbeschleuniger für den Klimawandel." Andererseits könnten digitale Technologien aber auch zu mehr Wohlstand, Wettbewerb und eine intakte Umwelt führen. Dafür brauche es Leitplanken. "Es geht darum, Umweltschutz auch in die Algorithmen zu schreiben", sagte die SPD-Politikerin.

Damit Smartphones oder Tablets nachhaltiger werden, fordert die Umweltministerin, die europäische Herstellerpflicht zu erweitern und Aussagen über die garantierte Lebensdauer von digitalen elektronischen Produkten zu ergänzen. In der EU-Ökodesign-Richtlinie müssten verbindliche Regeln für Updates, Ersatzteile oder den Tausch von Akkus eingefügt werden. Konkret laufe dies auf "ein europäisches Recht auf Reparatur" heraus, so Schulze.

Im Online-Handel will Schulze sowohl Labels für Nachhaltigkeit als auch einen digitalen Produktpass durchsetzen. Um hohe Datenraten beim Streaming von Videos zu verhindern, soll es im ersten Schritt eine Selbstverpflichtung von Plattformbetreibern geben, im nächsten Schritt möglicherweise verbindliche Vorgaben. Schulze verwies auch auf eine derzeit laufende Studie des Umweltministeriums, die Deutschlands Rechenzentren auf Effizienz und ihren Stromverbrauch untersucht.

Die Vorschläge stammen aus einem Dialog mit rund 200 Experten, darunter auch dem Wuppertal Institut. Schulze will als nächstes ins Gespräch mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gehen. Auf europäischer Ebene hofft sie, die Ideen im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft durchsetzen zu können.

March 02, 2020 04:31 ET (09:31 GMT)

