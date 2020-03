Wien (www.anleihencheck.de) - Im Nachgang an das Übernahmeangebot der Intesa an UBI reagierte nun Fitch mit einer ersten Reaktion, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Rating der Intesa sei hierbei bei BBB und weiterhin negativem Ausblick bestätigt worden. Im Umkehrschluss sei das BBB- Rating der UBI von Fitch auf Credit Watch mit positiven Implikationen gesetzt worden. Intesa könnte mit der Transaktion die Marktanteile auf rund 20% in allen Hauptgeschäftsarten ausbauen und Kostensynergien heben. Für UBI würde ein Zusammenschluss bedeuten in einer größeren sowie besser gerateten Gruppe "aufzugehen" und damit auf internen Support von der besser bewerteten Intesa bauen zu können. (News vom 27.02.2020) (02.03.2020/alc/n/a) ...

