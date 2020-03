BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Erwartungen auf ein schnelles Konjunkturprogramm der Regierung gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus gedämpft. Altmaier lehnte es am Montag im Gespräch mit der Bild-Zeitung nach Angaben des Blattes ab, einen Zeitpunkt für das diskutierte Konjunkturprogramm zu nennen. Zunächst müsse man sich in der Koalition darauf verständigen, "was notwendig ist". Dazu brauche die Regierung Daten und Fakten. Es gelte jetzt, "ruhig und besonnen zu bleiben".

Für Altmaier steht laut den Angaben auch noch nicht fest, ob die Coronavirus-Epidemie tiefe Spuren in der Konjunktur hinterlassen werde. "Das hängt sehr stark davon ab, wie lange diese Epidemie dauert", sagte er. Das wisse man erst nach einer drei- bis vierwöchigen Vorlauffrist. Natürlich habe es wirtschaftliche Folgen, wenn eine Tourismusmesse abgesagt werden müsse. Aber auf der anderen Seite gebe es auch Branchen mit zusätzlichen Aufträgen. "Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit Prognosen, die auf Zehntelprozentpunkte gehen", erklärte der Wirtschaftsminister.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bereits ebenso wie Altmaier klargemacht, dass sich die Bundesregierung auf einen möglichen Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die Coronavirus-Epidemie vorbereitet sieht. "Wenn die Lage es erforderte, dass ein solcher Impuls nötig wird, haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen", sagte Scholz Welt am Sonntag. Der SPD-Politiker spricht am Montag in Berlin mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire über die Situation. Le Maire kündigte schon eine "konzertierte Aktion" der G-7-Länder und der Eurogruppe an.

