FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 550 (560) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RBS PRICE TARGET TO 190 (225) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6700 (7400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 550 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 620 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 915 (985) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (420) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN RAISES MORRISONS TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 200 PENCE - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 250 PENCE - BOFA RAISES BURBERRY TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1800 (1850) PENCE - BOFA RAISES ROLLS-ROYCE TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 690 (660) PENCE - BRYAN GARNIER CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 680 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (7000) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PAGEGROUP TO 'UNDERPERFORM' (OP) - TARGET 360 (500) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ROBERT WALTERS TO 'UNDERPERFORM' (OP) - TARGET 480 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BAT PRICE TARGET TO 4200 (4035) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 198 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1250 (1280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 350 (471) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1140 (1220) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 785 (860) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES RAISES MCBRIDE PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 460 (485) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CARD FACTORY TO 'BUY' ('HOLD') - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 125 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 520 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 2400 (3700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 886 (938) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 590 (630) PENCE - 'NEUTRAL'



