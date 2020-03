Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Angesichts der steigenden Nachfrage nach Testkits zur Diagnose von COVID-19 und anderen Krankheitserregern der oberen Atemwege setzt COPAN strategische Maßnahmen, um seine Produktion während der gesteigerten Nachfrage aufgrund des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs zu maximieren.COPAN bietet zwar eine Vielzahl von verschiedenen vorkonfigurierten Kits an, ermutigt jedoch während dieser hohen Nachfrage nach viralen Probenentnahmen das medizinische Fachpersonal dazu, den strategischen Kauf einzelner COPAN-Komponenten in Betracht zu ziehen, die das rasche Zusammensetzen von Testkits, die den Richtlinien der Centers for Disease Control (CDC) entsprechen, ermöglichen würden. Diese individuell bestellbaren Komponenten sind UTM Viral Transport Medium (Artikel #330C), Nasopharyngeal-Tupfer (Artikel #503CS01) und Oropharyngeal-Tupfer (Artikel #519CS01). Die separate Bestellung dieser Artikel gibt medizinischen Fachkräften maximale Flexibilität bei der Zusammenstellung ihrer eigenen Kits nach CDC- oder lokalen Richtlinien. COPAN, führender Hersteller von Sammel- und Transportkits, die für das Testen auf Viren benötigt werden, ist davon überzeugt, dass die oben beschriebene Vorgehensweise die Bedürfnisse im Gesundheitswesen besser erfüllen wird, während die Produktnachfrage aufgrund von steigenden Krankheitsausbrüchen in die Höhe schnellt."Wir haben die Kapazität, 1,2 Millionen UTM und über 5 Millionen beflockte Tupfer pro Woche zu produzieren", so Stefania Triva, CEO der COPAN Group, "und wir können unsere Produktionslinien an die weltweite Nachfrage anpassen. COPAN bemüht sich nach besten Kräften, seine Produktion an das Auftragsvolumen anzupassen, das wir von nationalen und internationalen Märkten erhalten."Über das gesamte Unternehmen hinweg bemühen sich die Mitarbeiter von COPAN, die Fertigung mit vollem Einsatz fortzusetzen, um der Nachfrage gerecht zu werden. "Ohne das volle Engagement und den Einsatz unserer Mitarbeiter wären wir nicht in der Lage, diese unerwartete Nachfrage zu erfüllen", sagt Stefania Triva. "Die mehr als 660 Mitarbeiter von COPAN, viele davon Frauen, haben ohne zu zögern, nachdem sie auf den Coronavirus-Notfall aufmerksam gemacht wurden, ihren Arbeitseinsatz von fünf Arbeitstagen und zwei Schichten auf sieben Arbeitstage plus Nachtschichten erhöht. Wir bei COPAN wissen, welche wichtige Rolle wir in der präanalytischen Diagnostik spielen. Es ist hauptsächlich unseren Mitarbeitern zu verdanken, dass COPAN auch bei einem solchen Nachfrageschub ein zuverlässiger Lieferant sein kann", so Triva.Informationen zur COPAN GroupCOPAN ist weltweit führender Hersteller von Probensammlungs- und Transportsystemen und für seinen Innovationsgeist bekannt. Der kollaborative Ansatz, den COPAN zugunsten der Innovation in der Präanalytik nutzt, hat Produkte wie die FLOQSwabs, ESwab, FecalSwab und UTM hervorgebracht und zum Konzept der vollständigen Laborautomatisierung beigetragen. Die COPAN-Systeme für die Probennahme tragen nachweislich zur Qualität traditioneller und moderner mikrobiologischer Assays bei. Für weitere Informationen besuchen Siewww.copangroup.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1097321/UTM_social.jpgKontakt:Gabriela FrancoMarketing-Direktorin(800) 216-4016Gabriela.franco@copanusa.netOriginal-Content von: Copan Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021055/100842912