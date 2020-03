Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkte am Freitag nach 4 Tagen des Rückgangs um 88,7K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 157,2K Kontrakte zu, was dem zweiten Anstieg in Folge entspricht. USD/JPY könnte zur 106,50 fallen Die zunehmende Risikoaversion ließ den USD/JPY zum neuen ...

