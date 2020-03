Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta017/02.03.2020/11:07) - Hiermit gibt die s Wohnbaubank AG bekannt, dass Informationen zum Jahresergebnis 2019 auf der Website veröffentlicht wurden. Internet-Veröffentlichung: https://www.swohnbaubank.at/de/ueber_die_s-wohnbaubank/bilanzzahlen



(Ende)



Aussender: s Wohnbaubank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Warmuth Tel.: +43 (0) 50100-29157 E-Mail: thomas.warmuth@erstebank.at Website: www.swohnbaubank.at



ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: Vienna MTF in Wien



