Berlin (ots) - Die Digitalkonferenz VISION.A - powered by NOVENTI und APOTHEKE ADHOC, die in diesem Jahr am 11. und 12. März 2020 in Berlin stattfinden sollte, wird verschoben und im Juni 2020 über die Bühne gehen. Das entschied am Wochenende das Management der EL PATO Medien GmbH. Grund für die Verschiebung der renommierten Konferenz, zu der mehr als 50 Speaker und 500 Gäste erwartet werden, ist die Ausbreitung des Coronavirus.Die eineinhalbtägige Konferenz im Kühlhaus Berlin befasst sich 2020 unter dem Motto "Alles auf Kommunikation" mit den konkreten Auswirkungen der Digitalisierung im Apotheken- und Pharmamarkt. Neben einem Pitch für Start-Ups und dutzenden Vorträgen und Panels auf mehreren Bühnen werden zum fünften Mal die VISION.A Awards verliehen. Das alles wird nun voraussichtlich in der Woche vom 22. bis 26. Juni 2020 nachgeholt.Thomas Bellartz, VISION.A-Initiator und EL PATO-Geschäftsführer: "Vor dem Hintergrund der aktuell schwer greifbaren Entwicklung rund um die Verbreitung des Coronavirus, haben wir uns entschieden, VISION.A zu verschieben. Unsere Verantwortung als Veranstalter ist es, Risiken für alle direkt und indirekt Beteiligten und deren Unternehmen, Kolleginnen und Kollegen und Familien zu minimieren. VISION.A bietet immer Raum für intensives Networking und persönlichen Austausch - das ist derzeit kaum entspannt möglich." In den vergangenen Tagen hatte es bereits zahlreiche besorgte Anfragen von Speakern, Gästen, Award-Finalisten gegeben, einige Unternehmen haben Geschäftsreisen, Konferenzteilnahmen etc. eingeschränkt.Auch Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt NOVENTI - Exklusivpartner der VISION.A - unterstützt die Entscheidung. Dazu der Vorstandsvorsitzende von NOVENTI Health SE, Dr. Hermann Sommer: "Das ist eine verantwortungsvolle und richtige Entscheidung. Angesichts der aktuellen Lage muss man zwar besonnen bleiben, aber trotzdem die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus/COVID19 treffen. In der NOVENTI Group haben wir als Gesundheitsunternehmen seit drei Wochen entsprechende Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Kunden eingeleitet. Im Juni werden wir dann gemeinsam mit allen Gästen eine tolle Digital-Konferenz erleben - mit einem jetzt schon beeindruckenden Programm und der bekannten NOVENTI eRezept-Lounge."Gebuchte Tickets werden automatisch umgeschrieben. Zudem besteht die Möglichkeit, das Ticket zu stornieren.