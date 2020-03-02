Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 02.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 620 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MQCG ISIN: AU000000OKU1 Ticker-Symbol: JYA 
Tradegate
02.03.20
12:11 Uhr
0,128 Euro
-0,011
-7,91 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
OKLO RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OKLO RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,119
0,157
11:31
0,105
0,129
12:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OKLO RESOURCES
OKLO RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OKLO RESOURCES LIMITED0,128-7,91 %