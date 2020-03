Berlin (ots) - Berechnungen zeigen, dass durch Abschwächungen der Anforderungen an die Gebäudehülle im aktuellen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes mit bis zu 20% mehr CO2-Emissionen im Quartier gerechnet werden muss. Dies widerspricht den Klimaschutzzielen der Bundesregierung immens.Nach der sogenannten Innovationsklausel (Paragraf 103) kann ein Quartier aus mehreren Gebäuden bei einer Sanierung gemeinsam die Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen. Diese Standards sind im Quartier jedoch niedriger als bei einer Einzelsanierung. Das heißt konkret bei einem Beispiel von zehn Gebäuden: Wird ein Gebäude im Quartier energieeffizient modernisiert, reicht für die restlichen neun Gebäude ein erheblich niedrigerer Standard für die Gebäudehülle aus - mit Abschwächungen bis zu 40 Prozent.Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW München), dem aus umgesetzten Sanierungsvorhaben konkrete Daten vorliegen, hat errechnet, dass bei der Sanierung eines solchen Quartiers aus Ein-/Zweifamilienhäusern über 20% mehr CO2 emittiert werden würden, als bei einer Sanierung aller Gebäude nach Energieeinsparverordnung (EnEV).Prof. Dr. Andreas Holm vom FIW München dazu: "Mit Blick auf 2050 ist es fahrlässig, solche Regelungen in einem Gesetz zu verankern. Das dient vielleicht der kostengünstigen Sanierung, aber weder den Mietern, die einen schlechten energetischen Standard bei einer Erhöhung der Energiepreise sofort zu spüren bekommen, noch dem Klima. Gebäude, die jetzt mehr schlecht als recht saniert werden, sind nicht zukunftsfähig und erst recht nicht klimaneutral bis 2050."Der Gebäudesektor spielt eine wesentliche Rolle für die Klimaschutzziele. Gebäude für 30% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Dabei haben nach aktueller Schätzung deutlich über 60% der Gebäude einen unzureichenden energetischen Standard."Diese Aufweichung in der Innovationsklausel ist ein Schritt in die falsche Richtung und gefährdet die Erfüllung der Klimaziele. So werden Strafzahlungen Deutschlands immer wahrscheinlicher. Und was daran innovativ sein soll, erschließt sich mir nicht", so Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG).Ohne eine deutliche Anhebung der Sanierungsrate und der Sanierungstiefe bei Bestandsgebäuden werden die Klimaschutzziele Deutschlands nicht eingehalten werden können. Das Gebäudeenergiegesetz muss in diesem Punkt dringend nachgebessert werden.Hier finden Sie die Kurzstudie des FIW München: https://buveg.de/politik/studienPressekontakt:Bundeverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.Simone Jostsimone.jost@buveg.deT. 030 - 310 110 90Original-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129349/4534993