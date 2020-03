Wien (www.anleihencheck.de) - Heute stehen vorwiegend Stimmungsindikatoren im Fokus, insbesondere der Einkaufsmanagerindex (PMI) in Italien sowie der ISM in den USA, beide für das verarbeitende Gewerbe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Italien würden wohl noch keine direkten Effekte des Coronavirus zu erkennen sein, sodass der PMI sogar leicht steigen könnte (49,5). Um die wirtschaftlichen Effekte abzufedern habe der italienische Wirtschaftsminister gestern bekannt gegeben, EUR 3,6 Mrd. (0,2% des BIP) an Fiskalmaßnahmen bereitzustellen. In China, dagegen, habe der PMI des NBS im Februar einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Für das verarbeitende Gewerbe habe der Index 35,7 betragen und damit deutlich unter den Markterwartungen (46) gelegen. Im nicht-verarbeitenden Gewerbe zeichne der PMI ein noch schlechteres Stimmungsbild (29,6). Der ISM für die US-Wirtschaft werde vor allem Klarheit darüber schaffen, wie die bereits veröffentlichten PMI Zahlen einzuordnen seien. Diese hätten vor allem für das nicht-verarbeitende Gewerbe enttäuscht. Im verarbeitenden Gewerbe werde ein leichter Rückgang auf ein sehr schwaches Expansionsniveau erwartet. Am Mittwoch folge dann der ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...