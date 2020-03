LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lloyds von 75 auf 70 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den britischen Großbanken sei Lloyds am besten positioniert, schrieb Analyst Aman Rakkar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die Jahre 2020 und 2021 habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) etwas reduziert./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2020 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0008706128

