Wien (www.anleihencheck.de) - Die Angst vor einer globalen Pandemie, ausgelöst durch das chinesische Coronavirus, hält die Welt in Atem, so die Experten von "FONDS professionell".Viele Investoren und Marktbeobachter würden einen Einbruch der Konjunktur fürchten - und fordern, dass die Notenbanken stützende Maßnahmen ergreifen würden. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann halte davon nicht viel. "Ich sehe keinen akuten geldpolitischen Handlungsbedarf", habe Weidmann am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz der Notenbank gesagt. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). ...

