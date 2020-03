NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE vor einem Kapitalmarkttag von 37 auf 36,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Für den Energiekonzern beginne derzeit ein großes neues Kapitel, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag am 12. März dürfte der Wandel zu einem globalen Spezialisten für Erneuerbare Energien demonstriert werden. Das Kursziel kürzte er wegen einer marktgerechten Anpassung der von ihm erwarteten Energiepreise in der Kohle- und Nuklearenergie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 01:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0007037129

