BERLIN (Dow Jones)--Gesundheitsexperten haben am Montag vor einer Dramatisierung der vom Coronavirus ausgehenden Gefahr gewarnt und sich gegen die Schließung von ganzen Unternehmen ausgesprochen.

Der Präsident Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler, betonte, man habe zwar noch nicht genügend Informationen für eine abschließende Beurteilung. Aber die Risikoeinschätzung für die Bevölkerung in Deutschland sei als "mäßig" einzuschätzen. Die Mehrheit der Betroffenen sei nur leicht erkrankt auch wenn die Krankheit in einigen Fällen schwer verlaufen und manche daran sterben könnte, sagte Wieler auf einer Pressekonferenz.

In den sozialen Medien würden die Risiken der Krankheit überbetont, kritisierte der Direktor des Instituts für Virologie der Charite Berlin, Professor Christian Drosten. "Ich sehe das nicht ehrlich gesagt im Moment", so Drosten. Die Fallsterblichkeit bei einer Infektion mit dem Coronavirus liege aktuell in einem Korridor von 0,3 bis 0,7 Prozent. Er erwarte, dass diese Rate noch fallen werde.

Er erwartet, dass bis zu 70 Prozent der Deutschen an dem Virus erkranken könnten, aber wichtig sei hier in welchem Zeitraum das passiere. Grund zur Panik sah er allerdings nicht. "Menschen sterben sowieso, und zwar jedes Jahr ungefähr 850.000", so Drosten.

René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt, betonte, dass jedes Unternehmen eine eigenständige Risikobeurteilung vornehmen müsse. Es lohne sich, bei den Infizierten gezielt die Kontaktpersonen zu identifizieren und dann zu handeln. "Aber eine ganze Firma zu schließen, halte ich doch für etwas überzogen", so Gottschalk. Die Sterblichkeit des Virus liege eher in der Größenordnung einer Grippewelle und deutlich geringer als bei Masern, wo ein Patient 20 Personen anstecken könne.

Zur Vorbeugung empfahl die Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charite Berlin, Professor Petra Gastmeier, sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und auf körperlichen Distanz zu gehen. Denn es handle sich um eine Tröpfcheninfektion.

"Der entscheidende Punkt ist aber denke ich, dass man wirklich Abstand hält zu den Patienten die betroffen sind, aber auch in so einer Phase überhaupt mehr den Abstand zu den Mitbürgern einschränkt", so Gastmeier. Das Händegeben gehöre dazu. "Das sollte man in dieser Phase eben einfach mal nicht machen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wiederholte seine Einschätzung, dass eine grundsätzliche Grenzschließung und Einschränkung der Reisefreiheit keine angemessene Reaktion sei.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert Koch Instituts bislang rund 150 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Der Schwerpunkt der Infektion liegt in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Bislang haben zehn Bundesländer betroffene Fälle gemeldet.

Weltweit gibt es 88.913 bestätigte Erkrankungen und 3.043 Todesfälle.

