Seltsames tut sich in der Welt und auch an den Börsen. So ist nach dem erneut sehr schwachen Freitag, der die zweitschwächste Woche in der ATX-Geschichte beendet hat, die Nachbörse markant angezogen, das zog sich heute zunächst fort. Doch leider: Die Wiener Börse war nicht erreichbar ... "WBAG indices including equities from Vienna, Prague, Budapest, Ljubljana and Zagreb are currently not updating. The issue is under investigation. We apology for any inconveniences caused.". Als dann um 10:46 alles wieder lief, war leider die starke Vorbörse auch schon wieder weg. Was solls, die Verfügbarkeit der Wiener Börse verfügt über Werte, die zu den weltweit besten gehören. Kann passieren. Und Investieren ist ja sowieso ein Marathon und kein ...

