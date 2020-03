Köln (ots) -Die Nominierungen für den 30. DEUTSCHEN KAMERAPREIS 2020 stehen fest.Insgesamt 30 Kameraleute und Filmeditor*innen haben Chancen auf eineAuszeichnung mit dem renommiertesten Preis für Bildgestaltung in derdeutschsprachigen Medienlandschaft. Die Preisträger*innen werden am29. Mai 2020 im Umfeld der photokina geehrt. Die festliche Galafindet im Theater am Tanzbrunnen in Köln statt, die Federführung fürdie Veranstaltung liegt beim WDR. 433 Einreichungen hat die Jury desDEUTSCHEN KAMERAPREISES 2020 unter Vorsitz der diesjährigenJurypräsidentin und Geschäftsführerin der ifs Köln Simone Stewens imRahmen der Jurywoche beim ZDF in Mainz gesichtet. Rund 100Einreichungen entfielen dabei allein auf die KategorieFernsehfilm/Serie.In der Kategorie Spielfilm brachte der Coming-of-Age-Film "FuturDrei" seinen Machern gleich zwei Nominierungen ein. Faraz Shariatsautobiografisch geprägtes Spielfilmdebüt nimmt den Sohn zweierExil-Iraner in den Fokus, der im Rahmen von Sozialstunden zweiiranische Flüchtlinge kennenlernt. Nominiert wurden sowohl derBildgestalter Simon Dat Vu als auch die Editorin Friederike Hohmuth.Damit konkurrieren sie in dieser Kategorie unter anderem mit derKamerafrau Jieun Yi um die begehrte Trophäe. Sie überzeugte die Jurydurch ihre Bildgestaltung von Xaver Böhms poetisch-surrealerTragikomödie "O Beautiful Night" (ZDF/arte), die vergangenes Jahr aufder Berlinale zu sehen war.In der Kategorie Fernsehfilm/Serie stachen aus Sicht der Jury vierProduktionen besonders hervor. Dazu gehört die hochgelobte SerieBabylon Berlin (ARD/Sky). Für ihre Bildgestaltung der 10. Episodeinnerhalb der 3. Staffel dürfen sich Christian Almesberger, BerndFischer und Philipp Haberlandt Hoffnung auf eine Auszeichnung mit demDEUTSCHEN KAMERAPREIS machen - genauso wie Florian Emmerich, dessenKameraarbeit im TATORT "Unklare Lage" (BR) aus Sicht der Fachjurybesondere Anerkennung verdient.Katharina Coponys dokumentarisches Essay "In der Kaserne" stach inder Kategorie Dokumentarfilm durch die Bildgestaltung von StefanNeuberger heraus. Nominiert wurde er für seine Art und Weise, denvielschichtigen und persönlichen Blick auf den Alltag unter Soldatenmit der Kamera zu fassen. Eine weitere Anwärterin auf den begehrtenPreis in dieser Kategorie ist die Editorin Anja Pohl. Sie hat fürJanna Ji Wonders Dokumentarfilm "Walchensee Forever", einerfilmischen Betrachtung der Frauen aus ihrer Familie, den Schnittübernommen.Zu den Nominierten in der Kategorie Dokumentation gehört MichaelHabermehl für seine Bildgestaltung von Jo Ann Endicotts Erinnerungenan Pina Bausch "Mein Tanz mit Pina" (ZDF/3sat) sowie, passend zumBeethoven-Jahr, Janine Dauterich für ihre editorische Leistung in"Beethovens Neunte: Symphonie für die Welt".Auch die Journalistischen Kurzformate werden erneut geehrt. Nominiertist in dieser Kategorie unter anderem der Editor Sven Kulik für dieGestaltung des WDR-Beitrags "Unterwegs im Westen: Duisburg Ruhrort -Mit 16 ohne Chance?" sowie Patrick Wulf für seine Kameraarbeit in"DIE REPORTAGE: Hamburgs härteste Kiez-Kneipe - Wo die Nacht nieendet" (NDR).Der DEUTSCHE KAMERAPREIS fördert auch in seinem Jubiläumsjahr mitzwei Nachwuchspreisen Filmschaffende, die am Anfang ihrer Karrierestehen und durch ihren gestalterischen Ansatz und die exzellenteUmsetzung besonders förderungswürdig sind. Gestiftet werden dieAuszeichnungen erneut von der Panasonic Marketing Europe GmbH undSIGMA (Deutschland) GmbH.Seit 1982 würdigt der DEUTSCHE KAMERAPREIS herausragende Leistungenin Bildgestaltung und Schnitt. Ausgezeichnet werden Kameraleute undFilmeditor*innen in den Kategorien Spielfilm, Fernsehfilm/Serie,Kurzfilm, Journalistische Kurzformate, Dokumentarfilm undDokumentation. Darüber hinaus vergibt das Kuratorium des DEUTSCHENKAMERAPREISES auch in diesem Jahr einen Ehrenpreis.Die vollständige Übersicht über die Nominierten für den 30. DEUTSCHENKAMERAPREIS finden Sie unter deutscher-kamerapreis.de. Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationKristina BauschTel.: 0221-220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4535232