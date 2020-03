On February 28, 2020, the following instrument were incorrectly delisted due to manual error. ISIN Symbol Long Name ----------------------------------------------------------- DK0060744803 BULL OMXS30 15 N BULL OMXS30 15 N DK0060828317 BULLOMX30X15NOND BULL OMXS30 X15 NORDNET DK0060874931 BULLOMXX15NOND1 BULL OMXS30 X15 NORDNET D 1 The trading will be resumed on Tuesday, March 3, 2020, according to ordinary trading scheme. Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, +45 33 93 33 66