BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank hat wegen der Corona-Epidemie ihren Hauptstadtempfang in der kommenden Woche abgesagt. Der Schritt sei "in Abwägung der aktuellen Umstände" getroffen worden, teilte der Vorstand der Bundesbank in Frankfurt am Main mit. Man wolle die Gäste in Berlin nicht dem Risiko möglicher Präventionsmaßnahmen aussetzen, sollte unter den Teilnehmern der Verdacht einer Infektion mit dem Covid-19-Virus auftreten. Mit der Absage wolle die Bank dazu beitragen, dass die normale Geschäftstätigkeit der geladenen Unternehmen "so wenig wie möglich beeinträchtigt" werde. Das Coronavirus ist inzwischen in zehn Bundesländern nachgewiesen worden, darunter auch in Berlin.

March 02, 2020 07:23 ET (12:23 GMT)

