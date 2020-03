Letzte Woche Woche gab es bereits Übernahmegerüchte rund um den Krebs-Spezialisten Forty Seven. Nun ist es offiziell: Gilead will das Unternehmen für 4,9 Milliarden Dollar schlucken, ganz zur Freude der Abonnenten von TSI USA. Denn die Aktie von Forty Seven befindet sich im Depot des Börsendienstes.Gilead bietet 95,50 Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von rund 65 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Gilead baut damit das Onkologie-Portfolio weiter aus. Bereits im ...

