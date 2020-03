Memorysolution trägt seiner Ausrichtung auf Speicherlösungen für die Industrie Rechnung und gründet eine eigene Business-Unit namens Memorysolution Industrial. Das Kernportfolio der Unit umfasst Speicher-ICs, Speichermodule und SSDs für das Automotive- und Industrie-Umfeld. Durch eine Bandbreite an Speicherlösungen in Verbindung mit einer Auswahl an Alternativprodukten will Memorysolution dafür sorgen, dass die Ausfallsicherheit gewährleistet wird. ...

