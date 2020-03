ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 68 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit einer Ebit-Prognose von 4,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr liegt Analyst Andrew Stott nun am unteren Rand der vom Chemiekonzern in Aussicht gestellten Prognosespanne, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er schraubte die Annahmen für den Gewinn je Aktie 2020 und 2021 deutlich zurück./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de