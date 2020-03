ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH von 3300 auf 3175 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mit dem Coronavirus verbundene Unsicherheit könne den Umsatz und den Gewinn des Baukonzerns belasten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das Unternehmen sprächen aber eine solide Bilanz und eine gute Erwirtschaftung von freien Barmitteln./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE0001827041

