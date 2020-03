NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 53,30 auf 52,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman passte ihr Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngsten Ergebnisse des Online-Händlers an. Mittel- und langfristig bleibt sie optimistisch./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000ZAL1111

