LONDON (dpa-AFX) - Nach anderen großen Notenbanken hat am Montag auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre grundsätzliche Handlungsbereitschaft in der Corona-Krise signalisiert. Die Notenbank stehe bereit, nötigenfalls zu handeln, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Montag in London. "Wir bleiben wachsam und werden alle Daten genau beobachten", erklärte der Spanier.



Der neuartige Virus habe zusätzliche Unsicherheit für die Wachstumsaussichten mit sich gebracht. Die Konjunktur der Eurozone sei sowohl durch nachfrage- als auch angebotsseitige Entwicklungen betroffen. Der geldpolitische Rat der Zentralbank stehe bereit, um alle verfügbaren Instrumente gegebenenfalls anzupassen, bekräftigte de Guindos eine Standardformulierung der Notenbank./bgf/jsl/stk

EZB-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de