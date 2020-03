FOREX Der US-Dollar notiert derzeit bei $1.1085 gegenüber dem Euro. Dies sind nochmals 0.3% Verluste, nachdem vergangene Woche bereits Einbußen von 1.8% zu verkraften waren. Am Freitag verkündete der Notenbank Vorstand, dass es zu Notmaßnahmen kommen könnte, was die Märkte ... The post Coronavirus: Dollar verliert zum Euro - plant die FED Zinssenkung im März? appeared first on ActivTrades.

