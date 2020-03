Pullach (ots) - Wer unter Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden oder stumpfen Sportverletzungen leidet, möchte die Schmerzen zuverlässig wieder loswerden. Und das möglichst ohne Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Die gute Nachricht: Ibuprofen-Schmerzgele verbinden beides. Sie sind so wirksam wie rezeptfreie Ibuprofen-Tabletten und dabei besser verträglich.Ob Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden oder stumpfe Sportverletzungen - Betroffene wünschen sich eine zuverlässige Schmerzbehandlung und möglichst wenige Nebenwirkungen. Wer Schmerzen mit Ibuprofen-Tabletten bekämpft, macht da schon einiges richtig. Denn Ibuprofen gilt als gründlich erforscht und verhältnismäßig nebenwirkungsarm.Doch es muss nicht immer eine Tablette sein. Studien zeigen, dass ein fünfprozentiges Ibuprofen-Gel zum Auftragen auf die Haut Schmerzen ähnlich stark lindert wie Ibuprofen-Tabletten (400 Milligramm). Mit dem Vorteil, verträglicher zu sein. Denn der Wirkstoff gelangt direkt zum Schmerzort und reichert sich dort an, wo er wirklich gebraucht wird - ohne Umwege über den Magen und die Blutbahn. So wird der Organismus nicht unnötig belastet. Vor allem für Menschen mit anhaltenden und wiederkehrenden Schmerzen ist das von großer Bedeutung.Mit doc Ibuprofen Schmerzgel steht ein rezeptfreies Arzneimittel (aus der Apotheke) zur Verfügung, welches exakt beides vereint: Die Vorteile des Wirkstoffs Ibuprofen mit der lokalen Anwendung auf der Haut. Aber nicht nur das. Dank der speziellen Gelformulierung durchdringt doc Ibuprofen Schmerzgel besonders gut die äußere Hautschicht und lindert Schmerzen und Entzündungen auch in tiefer liegendem Gewebe schnell und effektiv. So ist doc Ibuprofen Schmerzgel die Wahl für effektive und zugleich verträgliche Behandlung von Gelenk- und Rückenschmerzen sowie stumpfen Verletzungen.Mehr unter: https://www.doc-gegen-schmerzen.dePressekontakt:Dr. Andreas ErberLeiter ÖffentlichkeitsarbeitHERMES ARZNEIMITTEL GMBHMarketing / Geschäftsbereich OTCGeorg-Kalb-Straße 5-882049 PullachT: +49 (0)89 79 102- 138F: +49 (0)89 79 102- 139E-Mail: erber@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/4535396