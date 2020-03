Der rege Handel in Aktien aufgrund der Corona-Epidemie wirkt sich auch auf die Handelsstatistik der Wiener Börse aus: Im Monat Februar 2020 betrugen die Aktienumsätze an der Wiener Börse 6,14 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Plus von 32,8 Prozent im Vergleich zum Februar 2019 (4,62 Mrd. Euro), wie die Wiener Börse mitteilt. Seit Jahresbeginn bis inklusive Februar 2020 beträgt das Handelsvolumen bei Beteiligungswerten an der Wiener Börse 10,77 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich dadurch ein Zuwachs von 7,6 Prozent (Jan-Feb 2019: 10,01 Mrd. Euro). Im Jänner 2020 lagen die Aktienumsätze bei 4,63 Mrd. Euro (vs 5,39 Mrd. Euro im Jänner 2019 und 4,64 Mrd. Euro im Dezember 2019).

