FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMS.-STX EU.600 M.UETF I C071 LU0378436363
CS-COM.FED-FDS EF.RA.I.I C101 LU0378437767
AB/FROM ONWARDS 02.03.2020 15:00 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMS.-STX EU.600 M.UETF I C071 LU0378436363
CS-COM.FED-FDS EF.RA.I.I C101 LU0378437767
AB/FROM ONWARDS 02.03.2020 15:00 CET