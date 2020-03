Apple-Calls gekauft Nachdem der Optionsschein-Call auf Varta (WKN DF4S5M) vor einiger Zeit empfohlen worden war, ziehen sich die Anleger an der EUWAX heute zurück und verkaufen den Call. Die Varta-Aktie war zum Wochenauftakt bis zum Mittag um 4,7 Prozent auf 69,90 Euro gestiegen. Fast gleichauf in der Liste der meistgehandelten Knock-out-Produkte am Montag: Ein Call auf Fielmann (WKN MF44BN). Hier handelt es sich nach Aussagen unserer Derivate-Händler um eine Empfehlung, dementsprechend sind hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...