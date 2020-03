BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Verlag hat den Weggang des erst vor drei Wochen eingesetzten Chefredakteurs von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier", Matthias Thieme, bestätigt. Die Verleger Silke und Holger Friedrich teilten am Montag der Deutschen Presse-Agentur in einem Statement mit, Thieme habe nach kurzer Zeit entschieden, seine Position aus "persönlichen Gründen" aufzugeben. "Wir bedauern diese Entscheidung und wünschen Herrn Thieme für seinen weiteren Weg alles Gute." Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuerst über den Weggang Thiemes berichtet.



Erst am 10. Februar hatte der Verlag bekanntgemacht, dass Thieme den Posten des Chefredakteurs beider Blätter mit sofortiger Wirkung übernimmt. Er folgte damit auf die bisherigen Chefredakteure Jochen Arntz ("Berliner Zeitung") und Elmar Jehn ("Berliner Kurier"). Thieme war bis dahin bereits Chefredakteur mit Schwerpunkt digitale Produkte bei der "Berliner Zeitung" gewesen. Im Dezember war bekanntgeworden, dass der 1974 geborene Journalist von der "Frankfurter Neuen Presse" zum 1. Februar nach Berlin wechselt.



Die beiden Verleger betonten weiter: "Unser erstes Interesse ist es, unsere Zeitungen "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" in bester Qualität zu produzieren und zu modernen, digitalen Medien für unsere Leser und Kunden weiterzuentwickeln. Dafür ist die Redaktion gut aufgestellt und hoch motiviert." Silke und Holger Friedrich hatten im Herbst den Berliner Verlag von der Kölner Mediengruppe DuMont übernommen. Bis dahin waren die Unternehmer nicht als Verleger tätig gewesen./rin/DP/nas