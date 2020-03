Wien (www.fondscheck.de) - Nach dem schwierigen Jahr 2018 verbuchen Österreichs Fondsgesellschaften wieder einen deutlichen Zuwachs beim verwalteten Vermögen, so die Experten von "FONDS professionell".Der größte Teil gehe aber auf Kurswertzuwächse zurück.Ende 2019 seien in österreichischen Fonds etwa 195 Milliarden Euro verwaltet worden. Das sei ein Plus von 21,2 Milliarden Euro oder 12,2 Prozent zum Jahr davor, wie aus dem neuen Asset Management-Bericht der Finanzmarktaufsicht (FMA) hervorgehe. ...

