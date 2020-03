Von Thomas Gryta

NEW YORK (Dow Jones)--Der langjährige Chef des Industriekonzerns General Electric (GE), Jack Welch, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren. Welch hat GE durch zwei Jahrzehnte des Wachstums und des Wandels geführt.

Welch war erfolgreich mit seiner Strategie, sich rigoros von weniger profitablen Geschäftsfeldern und unproduktiven Mitarbeitern zu trennen. GE war in den 1990er Jahren das wertvollste US-Unternehmen. In den Jahren nach seinem Abgang 2001 ging es mit GE allerdings bergab, was auch Fragen über Welchs Management-Methoden und ein möglicherweise zu starkes Wachstum des Konglomerats aufwarf.

Auch sein von ihm ausgewählter Nachfolger Jeff Immelt konnte es nicht richten. In den vergangenen Jahren ging es mit GE weiter bergab, so nagten versteckte Kosten im Finanzdienstleistungsgeschäft und Verluste im Kerngeschäft mit Kraftwerksturbinen an dem Konzern. GE spaltete sich auf, stellte die Führung neu auf und senkte die einst großzügige Dividende. Der Aktienkurs verlor 2017 und 2018 rund 75 Prozent.

March 02, 2020

