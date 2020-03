Die Bayer-Aktie rutscht heute auf ein neues Jahrestief und hat in den vergangenen zwei Wochen rund 15% an Wert verloren. Dabei markierte der Titel noch am 06. Februar 2020 ein neues 12-Monats-Hoch bei 78,26 Euro (aktuell: 64,20 Euro). Für neue Impulse könnte jetzt ein Kursziel von heute sorgen. Denn:Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2020...

