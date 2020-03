Dortmund (ots) - Martin Wibbe (41) wird zum 1. April 2020 neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) des IT-Beratungsunternehmens Materna Information & Communications SE. Zuletzt führte Finanzvorstand (CFO) Michael Knopp das Familienunternehmen interimsmäßig allein, nachdem Helmut Binder das Unternehmen zum 31.12.2018 verlassen hatte."Martin Wibbe ist durch seine bisherigen beruflichen Stationen bestens vertraut mit den Anforderungen an Vertrieb und Vermarktung von IT-Dienstleistungen und kann dies hervorragend in unser Unternehmen einbringen. Das Geschäft des Consultings und des Vertriebs beherrscht er von Grund auf", erläutert Dr. Winfried Materna, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer. "Die Materna-Gruppe gewinnt mit Martin Wibbe eine vergleichsweise junge Führungspersönlichkeit mit viel Erfahrung und ist so für die Zukunft ausgezeichnet aufgestellt", ergänzt Helmut an de Meulen, Aufsichtsratsmitglied und Gründer.Gemeinsam werden Martin Wibbe und Finanzvorstand Michael Knopp die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber im Zukunftsmarkt IT vorantreiben."Materna genießt einen hervorragenden Ruf in der Branche und betreut Kunden bei ihren Digitalisierungsvorhaben. Dazu gehört auch der Einsatz zahlreicher innovativer Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud und IoT. Darüber hinaus ist Materna eines der wenigen Familienunternehmen in der IT-Beratungsbranche und für sein sehr kollegiales Umfeld bekannt. Ich freue mich auf diese vielfältigen Aufgaben", berichtet Martin Wibbe.Die Materna-Unternehmensgruppe ist in den vergangenen Jahren regelmäßig im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Unter Martin Wibbes Führung soll sich das Wachstum in allen vier Geschäftsbereichen des Unternehmens sowohl organisch als auch akquisitorisch weiter fortsetzen.Die Geschäftsbereiche Digital Transformation und Public Sector fokussieren primär auf das Deutschlandgeschäft und unterstützen IT- und Digitalisierungsvorhaben bei Kunden in Wirtschaft und Verwaltung mit Beratung und Technologie. Dabei profitiert Materna von der fortschreitenden Digitalisierung in allen Branchen, wie etwa in der öffentlichen Verwaltung und dem produzierenden Gewerbe. Die Geschäftsfelder SAP-Consulting und automatisierte Passagierabfertigung sind international ausgerichtet und adressieren primär Industrieunternehmen bzw. Fluggesellschaften und Flughäfen.Zur Person Martin WibbeMartin Wibbe (41) verantwortete zuletzt als Chief Sales and Marketing Officer und Member of the Executive Management Board Germany den Vertrieb und das Marketing von Atos IT Solutions & Services GmbH in Deutschland. Zuvor war er in mehreren Stationen in führender Vertriebs-, Marketing- und Business Development-Position bei Siemens IT Solutions & Services sowie Siemens Business Services beschäftigt. Martin Wibbe ist diplomierter Kaufmann (Fachrichtung Wirtschaftsinformatik) der University of Applied Science in Berlin und hat einen Executive MBA-Abschluss der Universität St. Gallen und der TU München. Martin Wibbe ist in Salzkotten geboren, verheiratet und Vater einer Tochter.Zum Bildmaterial: http://ots.de/32C3rlPressekontakt:Materna Information & Communications SEChristine SiepeTel.: +49 231/55 99-1 68E-Mail: Christine.Siepe@Materna.dehttp://www.materna.deOriginal-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15295/4535649