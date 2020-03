VW-Entwicklungsvorstand Frank Welsch hat dem Erdgas-Antrieb eine klare Absage erteilt. Neue Fahrzeugmodelle mit diesem Antrieb werden nicht mehr entwickelt. Dass sich Volkswagen voll auf die Elektromobilität konzentrieren will, haben Konzernsprecher in den letzten Jahren immer wieder bekräftigt. Im Januar 2020 hatte VW-Chef Herbert Diess in einer Rede vor seinen 120 wichtigsten Führungskräften erneut keinerlei Zweifel an der erforderlichen Neuausrichtung des Konzerns gelassen. Keine Nachfolger für aktuelle Erdgas-Modelle Nun ist ...

