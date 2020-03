Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der führende internationale LED-Displayhersteller Absen (SZSE: 300389) hat eine neue AW-Serie für den Digital-Out-Of-Home-(DooH)-Werbemarkt enthüllt. Die AW-Serie eignet sich für den festen Einbau und kann auch in Leuchtkästen und smarten Laternenmasten verwendet werden, um den zunehmenden Trend der Verwendung von LED-Displays und die Integration der 5G-Technologie zu bedienen, was dazu beiträgt, eine neue Welle intelligenter Anwendungen zu unterstützen.Die AW-Serie wird in zwei Standardgrößen verfügbar sein: Paneele von jeweils 500 mm x 500 mm (b x h) und 500 mm x 750 mm (b x h). Mit einer Helligkeit von 5.000 NIT, einer Bildwiederholrate von 3.840 Hz und mit der Verfügbarkeit von zwei Pixelabständen (2,8 mm und 3,9 mm) bietet die AW-Serie eine herausragende Bildqualität und gewährleistet eine exzellente Sicht, auch bei kurzen Betrachungsentfernungen von 3-5 Meter, wodurch sie sich bestens für Straßenwerbung eignen.Die AW-Serie verwendet ein intelligentes Auto-Licht-Sensorkontrollsystem, zur Erkennung der Umgebungshelligkeit, um die Bildschirmhelligkeit automatisch für eine bestmögliche Leistung anzupassen. Ihre IP65/IP54-Wasserdichtigkeitsbewertung und ihr wetterbeständiges Design bedeuten, dass die AW-Serie in der Lage ist, starkem Niederschlag, heftigem Wind und herausfordernden Umgebungsverhältnissen im Bereich zwischen -20°C und +50°C zu trotzen.Absen ist in der Lage, eine schlüsselfertige Lösung zu bieten, die einfach zu installieren, zu transportieren und zu warten ist. Da das Produkt einfach an Laternenmasten und in Leuchtkästen montiert werden kann, eignet es sich ideal für Bushäuschen und andere Arten von Vorrichtungen an Straßen. Des Weiteren ist aufgrund des breiteren Verfügbarwerdens der 5G-Technologie von einem exponentiellen Wachstum der Nachfrage nach "Smart City"-Anwendungen auszugehen, um den Stadtbetrieb und das Transportmanagement zu fördern.Die AW-Serie bietet eine Reihe von Optionen, um verschiedene Dimensionen und Zwecke zu befriedigen. Beim festen Einbau kann das Paneel gedreht werden, wodurch mehr Möglichkeiten und ein flexiblerer Einbau ermöglichen. Als Serie für die Anwendung im Außenbereich unterstützt die Serie den rahmenlosen Einbau, wodurch die Kosten für Bindemittel eingespart werden können.Die AW-Serie kann Funktionen wie Remote-Publishing, Cluster-Regelung und Sicherheitsschutz erfüllen um die Verbreitung von Informationen und Werbung angenehmer zu gestalten. Die Nutzer haben die Möglichkeit, den Inhalt online durch das Veröffentlichen von Videos und Bildern über den Computer effizient zu verwalten. Der Inhalt wird dann während der Übertragung zur Gewährleistung der Datensicherheit verschlüsselt und im Terminal versiegelt. Wenn die Anwender denselben Inhalt auf individuellen Laternenmasten anzeigen möchten, unterstützt AW die gleichzeitige Verwaltung verschiedener Displays, um einen echten "Wow-"Effekt zu erzielen. Die Verwaltung wird durch automatische Überwachung intelligenter gestaltet und Feedback und Alarme werden automatisch verschickt.Pressekontakt:Melody Li+86-186-1610-7413Original-Content von: Absen LED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122528/4535670