Mainz (ots) - Knapp zwei Wochen nach der Weltmeisterschaft in Antholz sind die Biathleten nun im tschechischen Nove Mesto gefordert: Vom 5. bis 8. März 2020 wird dort um Weltcup-Punkte in Sprint, Staffel und Massenstart gekämpft. "ZDF SPORTextra" berichtet an allen vier Tagen live aus dem Skizentrum auf der Böhmisch-Mährischen Höhe. Wegen des Corona-Virus wird der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto ohne Publikum vor Ort ausgetragen.Los geht es am Donnerstag, 5. März 2020, von 17.10 bis 19.00 Uhr im ZDF mit der Live-Übertragung des 7,5-Kilometer-Sprints der Frauen. ZDF-Biathlon-Moderator Alexander Ruda und ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer begrüßen die Zuschauer zu "ZDF SPORTextra - Wintersport". Live-Reporter ist Christoph Hamm, unterstützt von Co-Kommentator Herbert Fritzenwenger. Am Folgetag, am Freitag, 6. März 2020, ist von 17.10 bis 19.00 Uhr der 10-Kilometer-Sprint der Männer live im ZDF zu sehen.Auf ZDFsport.de ist am Freitag, 6. März 2020, nach dem Biathlon-Wettbewerb ab 19.30 Uhr ein weiteres Wintersport-Ereignis im Livestream zu verfolgen: die Qualifikation der Skispringer beim Weltcup in Oslo.Den Wintersport in seiner ganzen Vielfalt können die ZDF-Zuschauer erneut am kommenden Wochenende live erleben. Am Samstag, 7. März 2020, berichtet "ZDF SPORTextra" von 9.55 bis 18.30 Uhr nicht nur von den Weltcups der Biathleten und Skispringer. Auch der alpine Ski-Weltcup sowie die Weltcups in der Nordischen Kombination, im Langlauf, im Snowboard und im Eisschnelllauf rücken dann in den Fokus. Und auch am Sonntag, 8. März 2020, können die Wintersportfans von 10.15 bis 17.00 Uhr die Wettbewerbe live im ZDF verfolgen. Am Samstag und am Sonntag begleitet ZDF-Moderatorin Kristin Otto die Zuschauer durch die Wintersport-Live-Strecken.