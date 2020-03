ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US36555P1075 Ingersoll-Rand Inc. 02.03.2020 US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. 03.03.2020 Tausch 1:1 7626

GB00BRTL9B63 Midatech Pharma PLC 02.03.2020 GB00BKT14T00 Midatech Pharma PLC 03.03.2020 Tausch 20:1 7814

CA5830812031 Mountain Valley MD Holdings Inc. 02.03.2020 CA62430M1014 Mountain Valley MD Holdings Inc. 03.03.2020 Tausch 8:1 7827

