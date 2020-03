PARIS (dpa-AFX) - Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterstützen nach Pariser Angaben den Iran, der stark von der Covid-19-Epidemie betroffen ist. Wie das französische Außenministerium am Montag in Paris mitteilte, wollen die drei europäischen Länder über die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere UN-Agenturen eine zusätzliche Hilfe von zusammen fast fünf Millionen Euro leisten.



Die Zahl der Covid-19-Opfer im Iran war nach Angaben aus Teheran innerhalb von 24 Stunden von 54 auf 66 gestiegen.



Berlin, Paris und London wollen zudem per Flugzeug Hilfsmaterial zur Bekämpfung der Krankheit schicken, hieß es in der Erklärung. Die drei Länder gehören zu den Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran von 2015./cb/DP/nas