Entgegen einer früheren Ankündigungen werden die Abonnements des auslaufenden COT-Reports bereits heute gekündigt. Natürlich erhalten alle Leserinnen und Leser weiterhin die noch ausstehenden Ausgaben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des COT-Reports,

Wie bereits mitgeteilt wurde, wird der COT-Report Ende März eingestellt. Entgegen der früheren Mitteilungen werden die Kündigungen aber bereits heute, dem 2. März, statt zum 31. März vollzogen. Dahinter stehen technische Gründe.

Selbstverständlich erhalten Sie als Abonnent aber weiter die übrigen Ausgaben des COT-Reports per Mail - ohne weitere Kosten natürlich. Dafür müssen Nutzer jedoch in der App mit ihrem Nutzeraccount bei Finanzen100 anmelden (einmalig) und im Anschluss auf einen Artikel des COT-Reports klicken, da Finanzen100 sonst die Mailadresse fehlt, um die restlichen COT-Ausgaben versenden zu können. Melden Sie sich daher bitte schnellstmöglich an, wenn Sie noch nicht angemeldet sind.

Wir bitten Sie um Verständnis für die Umstände und danken Ihnen als Leserinnen und Leser des COT-Reports noch einmal ausdrücklich für ihre langjährige Treue.

Falls Sie keine weiteren Ausgaben erhalten, obwohl Sie die beschriebenen Schritte befolgt haben, zögern Sie nicht, mit uns Kontakt über die Mailadresse kundenservice@finanzen100.de aufzunehmen!

