Gestützt wurden die Ölpreise durch die Hoffnung, dass die Zentralbanken mit geldpolitischer Unterstützung zur Hilfe eilen.New York - Nach ihrem jüngsten Absturz haben sich die Ölpreise am Montag merklich zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 50,86 US-Dollar. Das waren 1,19 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,33 Dollar auf 46,09 Dollar. In der Vorwoche waren die Rohölpreise so stark gefallen wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...