HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Deutsche Post infolge der korrigierten Ziele für 2020 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 28 Euro gesenkt. Als Reaktion auf die Coronavirus-Krise seien weiterhin Kursschwankungen in beide Richtungen zu erwarten, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der vorläufige Stopp des Streetscooter-Geschäfts wirke sich belastend aus. Der Analyst korrigierte auch die Erwartungen für die Folgejahre./hosjcf/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 16:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MEZ



DE0005552004

