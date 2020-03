ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag seine zweitägige Talfahrt aus der Vorwoche beendet und sich stabilisiert. Auffallend war aber einmal mehr die hohe Volatilität, die als Zeichen der Verunsicherung gewertet wurde. Zwar saß der Schrecken der Coronavirus-Epidemie mit weiter steigenden Fallzahlen auch in der Schweiz unverändert tief, doch setzten Anleger auf geldpolitische Lockerungen - möglicherweise sogar in abgestimmter Form - durch die Notenbanken sowie fiskalpolitische Impulse. Wie sehr solche Schritte nötig wären, zeigten extrem schwache Wirtschaftsdaten aus China, die Rezessionsniveau offenbarten.

Der SMI schloss 1,2 Prozent höher auf 9.951 Punkten und zeigte eine Tagesvolatilität von 292 Zählern. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 131,98 (zuvor: 158,97) Millionen Aktien.

Konjunkturabhängige Werte wie Adecco, Richemont, Credit Suisse, UBS, Swatch und ABB zeigten sich mit Abgaben, während Titel mit defensivem Charakter wie Lonza, Swisscom, Roche, Nestle und Novartis im Plus notierten. Die Analysten der Credit Suisse hatten Adecco auf "Underperform" von "Outperform" abgestuft, die Papiere büßten 2,8 Prozent ein. Morgan Stanley senkte ABB auf "Underweight", der Kurs verlor 0,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten legten Emmi um 5,1 Prozent zu. Der Anbieter von Milchprodukten wartete mit steigenden Umsätzen und einem verbesserten Betriebsergebnis für 2019 auf. Den gesunkenen Reingewinn verziehen Anleger, weil das Unternehmen eine höhere Dividende ausschütten will. Energiedienst Holding wurden von Rückstellungen für die Personalvorsorge belastet, der Aktienkurs sank um Prozent. U-Blox meldete Vorschritte beim Internet der Dinge, die Titel gewannen 1,8 Prozent. Die Biotechnologiepapiere von Evolva hoben um 13,3 Prozent ab.

