WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank wollen ihre verfügbaren Hebel "in vollstem Umfang" nutzen, um Ländern beim Kampf gegen den neuen Coronavirus und dessen wirtschaftliche Folgen zu helfen. Mitgliedsländern könne unter anderem mit kurzfristigen Finanzierungspaketen geholfen werden, teilten am Montag die Chefs der beiden in Washington ansässigen Organisationen, Kristalina Georgiewa vom IWF und Weltbank-Präsident David Malpass, mit. Solche Finanzierungen seien vielseitig einsetzbar, etwa um Gesundheitssysteme zu stärken und Epidemien einzudämmen, hieß es.



Das Angebot gelte besonders für ärmere Staaten mit schwächeren Gesundheitssystemen, in denen die Menschen einem höheren Risiko ausgesetzt seien, betonten IWF und Weltbank. Internationale Zusammenarbeit sei "entscheidend, um den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen" des Virus zu begegnen, hieß es weiter. Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 verursachen./jbz/DP/nas