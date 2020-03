Für Volkswirtschaften wie die USA und das Vereinigte Königreich gibt es noch immer nur wenige Hinweise auf die Auswirkungen des Coronavirus im Vergleich zu Asien. In Europa könnten die italienische und die deutsche Wirtschaft am direktesten vom Coronavirus betroffen sein, informieren Ökonomen der Rabobank. Wichtige Zitate "Der CEO von Apple hat am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...