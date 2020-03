Für die US-Demokraten rückt der Tag der Wahrheit näher: Am "Super Tuesday" finden im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Partei Vorwahlen in 14 Bundesstaaten statt. Wer hier am besten abschneidet, hat gute Chancen, im November in die Präsidentenwahl als Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump zu ziehen. Nicht zuletzt an den Börsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...