SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce Spezialist JD.com Inc. hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und trotz zahlreicher Probleme in China ein deutliches Wachstum hingelegt. JD.com Aktie - QuartalsergebnisDer Nettoumsatz von JD.com Inc. wuchs...

Den vollständigen Artikel lesen ...